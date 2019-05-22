В Крыму догадались, зачем Зеленский переходит на русский

22.05.2019, Москва, Владимир Гладков

С уходом с поста президента Петра Порошенко новая команда начала активно создавать миф о том, что Владимиру Зеленскому удаётся объединить Украину и убедить Юго-Восток голосовать за курс на евроинтеграцию и НАТО, а также договориться с противниками Бандеры.

Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил главный редактор издания «News Front», крымский журналист Константин Кнырик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему в Киев приехали Андрей Портнов как сильный юрист и Коломойский как финансист, организатор и двигатель политических проектов – это всё согласовано с Госдепом США. А что нужно Госдепу США? Конечно, Украина – больше инструмент для давления на Россию, и поэтому никакого прекращения огня мы ждать не можем, не будет прекращения, будет накручиваться. В обычаях американцев подымать ставки перед тем, как договориться», – рассказал в ходе дискуссии украинский политконсультант Андрей Мишин.

Продолжая тему, Константин Кнырик отметил, что в контексте инаугурационной речи Зеленского о мире можно вообще забыть.

«Чтобы закрыть тему разговоров о мире, давайте вспомним цитату Зеленского, ради чего и для чего он собирается этот мир устанавливать – ради сохранения жизней своих героев. Не ради сохранения жизни мирных граждан, не ради того, чтобы не гибли дети, даже не ради того, чтобы не гибли в Донбассе граждане Украины.

Второй момент: я соглашусь, что теоретически в таком сумасшедшем государстве как Украина приказ главнокомандующего кто-то из военных может не исполнять, потому что он человек Порошенко, пусть так. Тем не менее, Зеленский вчера, пользуясь народной поддержкой, раздал достаточно большое количество прямых указаний Верховной Раде – закон про импичмент, неприкосновенность (с этим приходил каждый президент и говорил на каждой избирательной кампании), но, тем не менее, ради установления мира у него была возможность дать задание проголосовать за отмену дебильного языкового закона, проголосовать за закон об амнистии», – заявил журналист.

«Кстати, по языку, он же вступил в перепалку с господином Ляшко, он вроде бы как продемонстрировал свою позицию, что вы продолжаете делить украинцев, а украинцев делить нельзя, позицию продемонстрировал, а решение – нет. Нелогично, хотя, казалось бы, это должно было быть следующим предложением, и можно было сказать спасибо Ляшко за то, что ты нам сейчас так красиво подыграл», – заметил ведущий Роман Бабаян.

«Он мог предложить Верховной Раде рассмотреть закон о статусе Донбасса, который является краеугольным камнем Минских соглашений и вообще возможности установления мира. Что касается пафоса заявлений, перехода на русский язык, но при этом отсутствия конкретики действий в защите интересов русских, живущих на Украине – так вот, на украинском языке ещё раз идеологически обмануть русскоязычных Украины не получится», – отметил Кнырик.

«Что делает сейчас Зеленский и экспертное сообщество вокруг него: они создают миф о том, что Зеленскому удалось объединить Украину и убедить Юго-Восток голосовать за курс на евроинтеграцию, за курс на НАТО и за то, что часть украинцев хорошо относится к Бандере. Более того, по некоторым даже нашим экспертам я вижу, что это работает, потому что они говорят: «Ну, ничего страшного, что он с воякой УПА ходит, главное, что он сделал» – нет, в этом главный страх, в этой идеологической борьбе! Поэтому русских Украины будут обманывать на русском языке, и эта манипуляция до конкретных действий никогда не доведёт» – добавил крымский журналист.