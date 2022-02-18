В Крыму сочувствующие обвиняемым в диверсии осадили здание суда

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Новости Украины

Верховный суд Крыма сегодня начинает рассмотрение дела братьев Ахтемовых. В прошлом году по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины они подорвали газопровод в селе Перевальное на Ангарском перевале, где находится российская воинская часть. Братья во всем сознались, рассказали, кто и как им передал взрывчатку и обещал заплатить две тысячи долларов.

По данным спецслужб, организацией диверсии занималось подразделение украинской разведки в Херсоне «Таврия» при непосредственном участии запрещенного в России крымско-татарского меджлиса. Первый замглавы нелегального этнического объединения Нариман Джелялов нашел исполнителей – братьев Асана и Азиза Ахтемовых. Их вызвали в Херсон, где некий Саид дал взрывчатку и обучил, как приводить ее в действие. Диверсию нужно было осуществить ко Дню независимости Украины 24 августа.

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С бомбой в головке сыра братья вернулись в Крым, где 23 августа вырыли ямку и заложили взрывчатку под газовой трубой. После взрыва Ахтемовым приказали удалить всю переписку с мобильных телефонов. Трубу залатали в тот же день, а денег братья не увидели. 3 сентября их задержали вместе с Джеляловым и отправили под стражу.

На братьев Ахтемовых за подрыв газопровода завели уголовное дело сразу по трем статьям – по части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка взрывчатых веществ или взрывных устройств), по части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда взрывчатых и других опасных веществ), а также по пунктам «а, б» части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия). Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Судебный процесс сопровождается уже традиционным собранием родственников и сочувствующих обвиняемым. Они обвинили подсудимых «политическими заключенными» и «жертвами репрессий».