В Крыму начинается судебный процесс по делу владельца заправок «ТЭС»

18.02.2022  14:13 (Мск), Саки
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Транспорт


В Саках сегодня проходит первое заседание по делу о смертельном ДТП, которое устроил крымский бизнесмен Сергей Бейм. В июле прошлого года он объезжал пробку, которая всегда скапливается летом в районе города Саки. Владелец сети АЗС очень спешил, и гнал по обочине, когда со встречной полосы другой автомобиль стал поворачивать влево. Колонна расступилась, пропуская авто, а Бейм на Lexus LX 570 даже не сбавил скорость. Его люксовый внедорожник протаранил в бок Toyota Camry, в которой ехала семья. Под удар попали 67-летняя женщина и 11-летний мальчик. Ребенка спасли, его бабушку – нет.

В Саках сегодня проходит первое заседание по делу о смертельном ДТП, которое устроил крымский...

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Своей вины Бейм не отрицал. Просто выплатил семье за погибшую бабушку 17 миллионов рублей в качестве материальной компенсации. Сторона пострадавших написала заявление о том, что к владельцу сети автозаправок претензий не имеет и просит освободить его от уголовного наказания.

Тем не менее, расследование шло по ч.3 ст. 254 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи несколько раз ходатайствовали, чтобы бизнесмена посадили под домашний арест. Но суд посчитал подписку о невыезде достаточной мерой для обвиняемого в смертельной аварии.

Попытка поднять волну общественного возмущения такой лояльностью Фемиды к бензиновому магнату была вялой – пара пикетов с плакатами на сети автозаправок Бейма прошли бесследно. В Сакском городском суде дело рассматривается без присутствия СМИ и пикетчиков.

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