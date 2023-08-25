В Крыму задержана группа террористов

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ФСБ пресекла деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и задержала шестерых её членов.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Во время обысков у членов организации нашли запрещённую литературу, крупную сумму иностранной валюты, электронные носители информации.

«Функционеры терструктуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение действующей власти насильственным путем. С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман», – сообщили в ЦОС ФСБ.