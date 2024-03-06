В Курске тушат пожар на складе топлива после удара беспилотника ВСУ

Анатолий Лапин.  
06.03.2024 10:24
  (Мск) , Курск
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Дзен, Происшествия, Россия


Украинский беспилотник атаковал склад ГСМ в Железногорском районе Курской области. Об этом в своем блоге сообщил губернатор Роман Старовойт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский беспилотник атаковал склад ГСМ в Железногорском районе Курской области. Об этом в своем...

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По его информации, в результате удара по цистерне с топливом есть возгорание.

«Беспилотный летательный аппарат атаковал склад горюче-смазочных материалов в Железногорском районе. Сейчас есть горение, оперативные все службы выехали на место происшествия», – заявил Старовойт.

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