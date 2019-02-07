//exit;
07.02.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

В Луганске опровергли украинский фейк

В ЛНР опровергли заявление украинского штаба «ООС» о якобы имевшем место уничтожении боевой машины Народной милиции.

С соответствующим заявление в ходе брифинга выступил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он рассказал, что штаб «ООС» 5 февраля сообщил, что украинские военные при помощи переносного противотанкового ракетного комплекса украинского производства «Стугна-П» якобы уничтожили вблизи линии разграничения, в районе между Сокольниками и Крымским, боевую машину Народной милиции ЛНР, которая, дескать, участвовала в операции по захвату украинского командного пункта. При этом украинская сторона заявила, что в результате этой операции погибли двое военнослужащих ЛНР, восемь получили ранения.

«Подобные заявления украинская сторона делает для поднятия морального духа украинских военнослужащих. Такого инцидента не было. В преддверии президентских выборов военно-политическое руководство Украины целенаправленно героизирует военнослужащих ВСУ, рассчитывая на голоса военнослужащих в поддержку действующего президента», – подчеркнул Марочко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть