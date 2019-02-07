07.02.2019, Луганск, Александр Гусар

В ЛНР опровергли заявление украинского штаба «ООС» о якобы имевшем место уничтожении боевой машины Народной милиции.

С соответствующим заявление в ходе брифинга выступил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что штаб «ООС» 5 февраля сообщил, что украинские военные при помощи переносного противотанкового ракетного комплекса украинского производства «Стугна-П» якобы уничтожили вблизи линии разграничения, в районе между Сокольниками и Крымским, боевую машину Народной милиции ЛНР, которая, дескать, участвовала в операции по захвату украинского командного пункта. При этом украинская сторона заявила, что в результате этой операции погибли двое военнослужащих ЛНР, восемь получили ранения.

«Подобные заявления украинская сторона делает для поднятия морального духа украинских военнослужащих. Такого инцидента не было. В преддверии президентских выборов военно-политическое руководство Украины целенаправленно героизирует военнослужащих ВСУ, рассчитывая на голоса военнослужащих в поддержку действующего президента», – подчеркнул Марочко.