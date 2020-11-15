16.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Происшествия, Сюжет дня
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В Минске успешно зачистили Беломайдан


Всплеска протестной активности в Минске после гибели 31-летнего Романа Бондаренко (он получил травму в драке с неизвестными, срывавшими националистическую символику во дворе его дома) не произошло. Напротив, имело место усиление активности и жесткости силовиков.

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Даже после истерических призывов из-за рубежа лидеров оппозиции и польской сеточки телеграмм-каналов «не забыть и не простить» на улицы вышло в воскресенье значительно меньше людей, чем в пиковые дни прошлых маршей.

Пытавшихся собраться на проспекте Пушкина практически сразу стали жестко разгонять силовики. Помимо дубинок применялись свето-шумовые гранаты.

Майданщики разбежались и стали стягиваться ко двору дома на улице Червякова, где погиб Бондаренко. Там у трансформаторной будки, места протестных тусовок последних трех месяцев под названием «площадь перемен», был организован импровизированный мемориал погибшего.


Вскоре к мятежному двору стянулся ОМОН. Были вновь применены свето-шумовые гранаты. Часть протестующих разбежалась сразу, но несколько сотен пытались оборонять свой алтарь. Полная зачистка заняла порядка часа. После этого мемориал превратился в свалку смятых цветов.

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