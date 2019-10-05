В Москве начнут выдавать паспорта ПМР

05.10.2019, Москва, Елена Острякова

Официальное представительство Приднестровья в Москве начнет выдавать паспорта непризнанной республики.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент ПолитНавигатора».

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«Во всем мире дипломатические учреждения выполняют и консульские функции. Мы сейчас прорабатываем механизмы, которые помогут людям, представителям нашей диаспоры в Москве и других городах РФ реализовывать свои права, гражданско-правовые отношения и прочее при поддержке нашего представительства», – сказал министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.

Представительство Приднестровья в Москве работает с января 2019 года. За это время оно приняло около 500 обращений.