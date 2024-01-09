В Москве подхватили идею Арестовича о совместном с ВСУ походе на Лиссабон

Любовь Смирнова.  
09.01.2024 22:53
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Политика, Россия, Украина


Зеленскому ничего не осталось, кроме как торговать вероятным нападением России на страны НАТО, стращая, что Кремль пойдёт на такой шаг, как только одержит победу в конфликте на Украине.

И это не пустые слова – военно-технический потенциал позволяет это сделать, и именно его Запад оценивает как фактор опасности. Такое мнение в эфире «Радио «Комсомольская правда» высказал политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленскому ничего не осталось, кроме как торговать вероятным нападением России на страны НАТО, стращая,...

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«Если смотреть комплексно, то чем сейчас остается торговать Зеленскому? За последний год его риторика сильно изменилась, потому как пока ещё покупается тезис, что «после нас они придут к вам». Они это повторяют почти каждый день.

Это слышится, особенно если безотносительно ко всей риторике посмотреть и сравнить военный потенциал. Если завтра ВСУ кончатся, или, что ещё веселее, в полном составе перейдут на сторону России (такой гипотетический сценарий по Арестовичу) – чем объединённая Европа вместе с Америкой в неядерном конфликте будет в случае чего от этого всего отбиваться?

Давайте просто сопоставим количество танков, пушек, самолётов – этого всего до Ла-Манша и до Лиссабона хватит», – уверен эксперт.

По его словам, речь идет о военно-технической возможности, без учёта политических аспектов.

«Они это понимают, этот чисто военно-стратегический аспект, Запад взвешивает риски. И знает, что на Украине надо не дать проиграть буквально уже любой ценой: это не риторика для телевизора – это вопрос собственной безопасности, международной.

В безопасности как всё работает? А как у кота: он лижет яйца, потому что может. И они говорят, что да, сейчас Путин не выглядит так, что он собирается идти и захватывать Европу, но он может.  И это достаточное основание для нас, чтобы повышать ставки до упора. Потому что иначе для нас неприемлемый риск», – пояснил политолог.

Он добавил, что способных сокрушить Россию на восточном фронте наземных сухопутных войск в распоряжении объединённой Европы осталось немного: Польша, остатки Бундесвера и теоретически Турция, как сильная европейская армия.

«Но это ещё вопрос, на чьей стороне она тут выступит, несмотря на участие в блоке НАТО. Просто НАТО нет никакого, и не было никогда. Это военно-торговый блок, а не военно-политический в большей степени. По сути, это о том, что американцы продают «зонтик». А за это, соответственно, заставляют покупать своё оружие.

Но ограниченный ядерный удар за нападение на страну-члена НАТО возможен. Здесь включается какой фактор? У нас есть «Кинжалы», а у них «Кинжалов» нет, то есть гиперзвука. И количество зарядов, которое у нас есть, больше, чем у них.

По зарядам преимущество, по средствам доставки преимущество, особенно таких, которые неуязвимые для ПВО.

Есть гипотеза, что в принципе в ограниченной ядерной войне, скорее всего, слово за нами, а в не ограниченной уже здесь никого не останется – ядерная зима и гибель человечества», – заключил Чадаев.

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