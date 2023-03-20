В Москве предложили «разослать двойников Путина по всему миру

Владимир Гладков.  
20.03.2023 16:17
  (Мск) , Москва
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина


Президенту России Владимиру Путину во время своей поездки в Мариуполь стоило выбрать для перемещения автомобиль отечественного производства, а не японский внедорожник.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский политический обозреватель и радиоведущий Игорь Виттель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президенту России Владимиру Путину во время своей поездки в Мариуполь стоило выбрать для перемещения...

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«Меня больше всего расстроило в визите Владимира Владимировича то, что он был за рулём «Toyota Land Cruiser». Я бы всё-таки хотел увидеть отечественный автомобиль. Не обязательно на «Ладе». «Aurus», конечно, тоже не совсем отечественный, но хотя бы на нём», – сказал Виттель.

Он подчеркнул, что даже западные СМИ поразились неадекватной истерике на Украине, вызванной визитом Владимира Путина в зону проведения СВО.

«Но взрыв реакции со стороны Украины – даже CNN пишет, что у них пуканы рвались просто с треском. И, естественно, другого объяснения, что Путин не настоящий, они придумать не могли. Они не могут себе такого представить, что спокойно человек садится в автомобиль, без кортежа.

И меня очень повеселила шутка, который сказал, что нужно в разные страны разослать двойников Путина. И пусть они арестовывают, пытаются понять, какой Путин настоящий. Арестуют в Германии одного, во Франции другого, в ЮАР третьего. И потом пусть гадают», – добавил эксперт.

«Это будет прикольно, конечно, но нам людей жалко», – прокомментировал ведущий.

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