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России необходимо отодвинуть прояпонское лобби и отказаться от идеи подписания мирного договора с Японией.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил бывший вице-спикер МИД РФ Михаил Демурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многолетнее потакание японским претензиям, ставшее возможным в результате деятельности прояпонского лобби в России, отвело политический маятник слишком далеко в сторону уверенности Токио в возможности получить Курильские острова. Теперь маятник ушёл в другую сторону, мы являемся свидетелями усиления агрессивности Токио, способной довести дело и до военных провокаций. Прояпонское лобби работает против интересов России, убеждая президента, что нужно искать компромисс, хотя, как мы прекрасно понимаем, что в вопросе об итогах Второй мировой войны – компромиссов быть не может» – сказал он.

Кроме того, российский дипломат призвал к отказу от идеи подписания мирного договора с Японией.

«На любые провокации и агрессивные действия наша страна должна дать сильный военный ответ, и надо быть готовым к такому сценарию. Итог: мирный договор с Японией – идея вредная, от неё следует отказаться в принципе. Нужно строго спросить с соавторов идей мирного договора, отодвинуть её лоббистов от российско-японских отношений. На смену мирному договору должна прийти идея подписания российско-японского договора «об основах отношений». Это мог бы быть полезный документ, но только в том случае, если он будет включать в себя несколько очевидных положений: с территории договаривающихся сторон не исходит угроза, никакая из сторон не присоединяется к экономическим санкциям против другой стороны и невмешательство во внутренние дела друг друга», – заключил Демурин.

Напомним, ранее в Москве заявили, что Япония не способна договариваться по Курилам.

Кроме того, ранее в Киеве заявили, что Украина должна крепить союз с Японией, поскольку обе страны входят в пул сателлитов США в глобальном противостоянии с Россией и Китаем.