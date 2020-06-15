Украина навязывается в антироссийские союзники к Японии

15.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна крепить союз с Японией, поскольку обе страны входят в пул сателлитов США в глобальном противостоянии с Россией и Китаем.

Об этом на страницах издания «Зеркало недели» пишет посол Украины в Японии Сергей Корсунский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, у Японии и Украины имеется общая «проблема» — «беспокойные соседи с геополитическими амбициями и ядерным оружием».

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«У Японии и Украины имеется общая ключевая проблема — беспокойные соседи с геополитическими амбициями и ядерным оружием, в том числе заседающие в СБ ООН. Наши страны имеют территориальные споры с Россией. Китай является для Украины наибольшим торговым партнером, а США — основным провайдером безопасности, но и для Японии верно то же самое. Одна из важнейших задач внешней политики Японии — обеспечение свободы судноплавания, но и для Украины Черное море — это больше, чем география. В Юго-Восточной Азии существует проблема регионального лидерства, связанная с переплетением интересов Китая, Индии, США и Японии. Нам в черноморском бассейне эта проблема тоже знакома более чем хорошо. Украина — это граничащая с Россией крайняя точка демократического пространства Запада, Япония — Востока».

По мнению Корсунского, Украина и Япония имеют много общего, например, схожие традиции самураев и казаков, а также общего соседа – Россию: «Культура чести, воинской доблести и верности данной клятве — это составляющие бусидо (пути воина в Японии) и вполне понятно, какой интерес вызывает у них культура запорожских казаков. Украина и Япония — страны, чьи традиции корнями уходят в привязанность к земле».

Корсунский также пишет, что Украина вместе с Японией должна стать союзником США в противостоянии с Китаем:

«Совершенно очевидно, что в формирующемся противостоянии «США+»—«Китай+» Япония будет на стороне США, невзирая даже на непростые отношения Токио и Вашингтона после избрания Трампа. Нужно отдавать себе отчет, что реалии геополитики, в частности в контексте обеспечения безопасности Японии, предопределяют несколько особый формат американского, китайского и российского трактов внешней политики Страны восходящего солнца, но и в этом у японцев можно многому поучиться».

Украинский дипломат подчеркивает, что накал отношений США и Китая может произойти уже этой осенью, потому необходимо сейчас формировать пул союзников: «Формирование пояса союзников и партнеров может стать первоочередной задачей как для стран, ориентирующихся на США, так и для Москвы с Пекином. Стремительного развития событий стоит ожидать уже этой осенью».

«Япония смотрит на Украину и как на лидера объединения ГУАМ, которое все еще находится в поиске своих преимуществ… Совместные усилия для достижения цели у японцев в крови, возможно, в этом и кроется их вера в то, что скоординированные действия Украины, Молдовы, Грузии и Азербайджана в сотрудничестве с Японией могут придать импульс развитию всего региона. Не получится с ГУАМ — значит, стоит предложить Японии другой многосторонний формат, например, объединение стран Балто-Черноморской дуги», – сыпет идеями Корсунский.