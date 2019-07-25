В Москве вскрыли подлый механизм украинской провокации с захватом российского танкера

25.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Захват украинскими спецслужбами в порту Измаила российского танкера с задержанием и последующим освобождением экипажа является четко спланированной операцией, с помощью которой Киев решил поторговаться с Москвой за освобождение своих военных моряков.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаил Маркелов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если таким образом нынешняя украинская власть протягивает нам руку дружбы, то недалек тот день, когда эта же самая власть протянет ноги. Я убежден, что эта провокация готовилась не один день. Можно отследить последовательность событий. Буквально за несколько дней до захвата нашего судна госпожа Денисова делает заявление, причем абсолютно необоснованное, не опирающееся на согласие сторон.

Она говорила о том, что моряки, которые сейчас находятся под следствием, будут освобождены. Это не подтверждает ни суд, ни наши адвокаты, ни одна из заинтересованных сторон. Следом происходит захват этого судна.

Связь прямая. То есть получается так, что с одной стороны украинская власть такая красивая и нарядная, хочет дружить, и вопрос уже решен. Но для того, чтобы этот вопрос решить, они решают действовать теми же методами, как и действовал Порошенко: они провоцируют российскую сторону, захватывают наше судно.

Уверяю вас, эта история была продумана, чтобы отпустить наших моряков. Это не просто намек, это прямое указание: «Отпускайте наших моряков»…

Получается, что в нынешней украинской власти две ситуации: либо Зеленский контролирует спецслужбы как президент, либо он вообще ничего не контролирует. И что здесь хуже – не понятно», – резюмировал эксперт.