В Москве заявили, что дали Украине слишком много территорий

03.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Спор ведущего Владимир Соловьёв и украинского политолога Василия Вакарова в эфире телеканала «Россия-1» закончился территориальными претензиями к Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У вас нет никакого объективного уголовного процесса!» – заявил Соловьёв.

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«Как это у нас нет? 42 миллиона граждан Украины на основании чего живут?» – удивился Вакаров.

«Во-первых, у вас уже меньше! Во-вторых, давайте объективно: вы расстреляли свой уголовный процесс на Майдане, до сих пор не решили этот вопрос, вы его сожгли в Одессе, вы его убили, расстреляв писателя, взорвав журналиста, вы его убили, погрузив страну в коррупцию и никого не посадив», – возмутился ведущий.

«Кстати, 1 декабря, когда на вышло около миллиона, причём граждан Киева в основном в поддержку граждан Евромайдана, тогда начался реальный Майдан», – попытался перевести тему украинский гость.

«Вот, во Франции сейчас вам показала полиция, как надо действовать! Разгонять и всё. А где у вас, я не видел, чтоб водными пушками разгоняли, газы применяли?», – спросил Соловьёв.

«Потому что тогда был ваш Янукович, а не независимый Макрон», – объяснил Вакаров.

«Янукович не наш, а американский, он работал с Манафортом. Сейчас он у той стороны, которую вы попросили дать личную неприкосновенность», – отметил ведущий.

«Гарантии нам давали и британцы, и американцы, но только вы у нас забрали территории», – попытался совсем «соскочить с темы» Вакаров.

«Во-первых, мы у вас ничего не забрали. Мы вам дали слишком много территорий. Мы вам дали Крым, всю Новороссию, мы вам зачем-то дали Западную Украину! Кстати, Львов не забудьте полякам вернуть. Вам же не нравится Ленин и Сталин? Отдайте те территории, которые они вам прирезали», – припечатал оппонента Соловьёв.