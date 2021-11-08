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08.11.2021 23:44
(Мск), Москва,
Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
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В Москве заявили, что сегодняшняя Украина – кровавый маньяк

Новости УкраиныВ военном руководстве Украины находятся кровавые маньяки, к которым в руки попали Байрактары, с...

В военном руководстве Украины находятся кровавые маньяки, к которым в руки попали Байрактары, с помощью которых они будут множить смерти мирного населения Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский журналист Андрей Сидорчик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема на Украине заключается в том, что у них в военном руководстве такие люди, как Резников, Залужный и Ярош. Это, по сути, своей маньяки, а поведение маньяка одно – если маньяк начал убивать, он никогда не остановится.

Представление того, что вот они получили «Байрактары» – это небольшая угроза, это смотря для кого. Для Москвы небольшая угроза, а для Донецка и Луганска, в первую очередь, для мирного населения – колоссальная, потому что он будет множить убийства и смерти мирного населения. Украина – кровавый маньяк, та Украина, которую после 2014 года создали США, мы знаем, что американцы профессионалы по созданию таких маньяков», – сказал Сидорчик.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что недавно назначенный министр обороны Украины Алексей Резников абсолютно устраивает киевскую верхушку и её западных покровителей именно тем, что он является хорошим демагогом в плане пиара власти, при этом, совершенно не разбираясь в вопросах обороны и армии.

Кроме того, раньше в Киеве отметили, что на должности советников главнокомандующего нельзя назначать таких, как основатель «Правого сектора», главарь «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош, к которому неоднозначно относятся даже в ВСУ, не говоря о гражданских.

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