В Мурманске не хотят менять название аэропорта

07.12.2018, Москва, Олег Кравцов

Общественная палата Мурманской области обратилась в Общественную палату РФ с просьбой не утверждать результаты интернет-голосования по присвоению аэропорту Мурманска имени Николая II.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя региональной ОП Юрия Мананкова, по словам которого, за решение направить соответствующее письмо проголосовали все присутствовавшие на последнем пленарном заседании члены палаты.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Общественность региона активно выступила против присвоения имени Николая II, мы решили направить письмо на имя председателя Общественной палаты РФ не утверждать результаты голосования”, – сказал Мананков.

При этом озвучена просьба не присваивать аэропорту и другие имена из списка голосования, а оставить существующее название – аэропорт города-героя Мурманск.

“Альтернативные опросы показывают, что 86% мурманчан категорически против любого изменения нынешнего наименования”, – отмечается в письме.

По словам Мананкова, результаты голосования нельзя считать выражением мнения жителей области, поскольку участвовать в нем мог кто угодно.

“Более того, один человек мог проголосовать несколько раз, при этом велась недобросовестная агитация, когда некоторые публичные лица страны влияли на ход голосования”, – заявил глава Общественной палаты области.

Как показали итоги голосования на сайте проекта, имя Николая II, отрекшегося от престола после Февральской революции, набрало 48% голосов. На втором месте оказался знаменитый полярник, дважды Герой Советского Союза Иван Папанин (42%), на третьем – первый дважды Герой Советского Союза времен Великой Отечественной войны, лучший советский ас в период 1941 – 1942 годов Борис Сафонов (8%), погибший 30 мая 1942 года в воздушном бою, прикрывая караван судов PQ-16, следовавший в Мурманск.