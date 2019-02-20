В НАТО с ужасом вспоминают закаленные в боях дивизии Сталина

20.02.2019, Киев, Владимир Гладков

После Второй мировой войны Советский Союз представлял собой огромную опасность для Запада.

Об этом во время выступления в Верховной раде заявил депутат парламента Канады, председатель постоянной делегации Канады в ПА НАТО Борис Вжесневский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Более 60 лет назад в послевоенный после Второй мировой период мир встал перед новыми вызовами, когда речь шла об оккупации центральноевропейских стран страной, у которой было больше оружия и закалённых в боях дивизий, чем у целого западного мира. Тем более эта угроза была наиболее опасна, потому что базировалась на ленинско-сталинской идеологии. Кремлёвское политическое руководство хотело испытать решимость Запада”, – сказал политик, по такому случаю надевший на себя вышиванку.

“В Москве Сталин и другие лидеры рассказывали делегациям, что Кремль подорвёт решительность Запада, и, по их словам, то, что Запад выйдет из Берлина, было лишь вопросом времени, и потому уже ничто не станет на пути объединения Германии в русской орбите. 24 июня 1948 года Москва начала берлинскую блокаду, но Германия и Запад выстояли, несмотря на то, что часть немецкой территории была оккупирована советскими вооружёнными силами», – рассказал Вжесневский.