В Николаеве депутатов Медведчука забросали яйцами

18.08.2020, Николаев, Юрий Коваленко

В Николаеве скандалом закончился брифинг депутатов городского и областного советов от «ОПЗЖ» по предоставлению возможности голосовать на выборах жителям подконтрольной Украине территории Донбасса.

Соответствующую видеозапись опубликовали в местном информационном агентстве «Николаев N», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В конце мероприятия парламентариям начал задавать вопросы один из представителей «Нацкорпуса». Он назвал действия депутатов антиукраинскими, после чего в представителей власти полетели куриные яйца.

Несмотря на возмущение присутствующих, дебоширам удалось беспрепятственно покинуть зал, однако на выходе из здания их якобы задержали сотрудники полиции.

Напомним, что Верховная рада приняла решение не проводить выборы на подконтрольной Киеву части Донбассу. Такое решение объясняется крайне низким рейтингом правящей партии в этом регионе, хотя формально было сказано, что соответствующее решение продиктовано якобы соображениями безопасности.