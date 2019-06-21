В Новосибирске реализуют уникальный технологический проект Сколково

21.06.2019, Москва, Максим Карпенко

Новосибирск одним из первых регионов в России подключился к проекту «Браслеты помощи». Это технология, разработанная специалистами Сколково, которая позволяет поместить на браслет информацию в виде QR-кода, в которой сообщается о состоянии здоровья человека, его болезнях и переносимости тех или иных препаратов. Проект пилотный, его первыми участниками станут 2,5 тысячи 2,5 тысячи жителей Калининского района Новосибирска, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня мы начинаем проект, который должен помочь новосибирцам — людям разных возрастов, страдающим хроническими заболеваниями. Они получат специальные браслеты, которые будут содержать информацию, необходимую в экстренных ситуациях. Участие в проекте — личный выбор каждого жителя. Человек вправе решать, нужен ему этот браслет или нет, какие данные он готов в него занести, — имя, возраст, телефоны близких, препараты, которые ему необходимы. Мы соблюдаем все требования российского законодательства, защищающего персональные данные человека. Наша главная задача — сделать все возможное для сохранения здоровья и жизни человека», – рассказал мэр города Анатолий Локоть.

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«Браслет помощи» позволит медикам в случае экстренной ситуации в кратчайшие сроки узнать о человеке и его здоровье, заявил главврач новосибирской больницы №25 Сергей Астраков: «В каждой экстренной ситуации есть понятие «золотого часа», когда эффективность оказания помощи очень высокая, если грамотно использовать это время, можно значительно повысить продолжительность жизни, браслеты — хорошо нам в этом должны помочь».

Как сообщал «ПолитНавигатор» осенью этого года в Новосибирске запустят инновационный фонтан с музыкальным и лазерным сопровождением в центральном парке города. Также на набережной появится одно из самых высоких в России колес обозрения.

«ПолитНавигатор» сообщал, что Новосибирск сегодня является наглядным опровержением расхожего стереотипа о том, что «за МКАДом жизни нет» – город по числу населения занимает третье место в РФ, развивается столичными темпами и за год увеличил бюджет развития в пять раз.

В ближайшее время Новосибирск ожидает активизации развития благодаря проекту «Академгородок 2.0», создание которого поддержал в прошлом году президент Владимир Путин. Это будет крупный научный центр, который обеспечит появление тысяч новых рабочих мест.

Действующий мэр Новосибирска – коммунист Анатолий Локоть решил участвовать в предстоящих выборах главы города, которые состоятся осенью этого года.