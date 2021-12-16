В Одессе хотят объявить украинцами Ришелье, Дерибаса и Ланжерона
Для успешной украинизации Одессы необходимо объявить украинцами Эммануила Ришелье, Осипа Дерибаса и Александра Ланжерона.
Об этом в ходе круглого стола заявил профессор одесского государственного педагогического университета Виктор Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мне кажется, что выкидывать полностью то, что называется одесской изюминкой, невозможно. Действительно, существует миф Одессы, который необходимо использовать в нашу пользу.
И сделать украинцами Дюка де Ришелье, Дерибаса, Ланжерона. Показать, сколько они сделали для Украины, а не выбрасывать их за границу нашей истории», – сказал он.
Савченко подчеркнул, что новая украинская история должна удовлетворять представителей всех национальностей.
«Это была очень большая наша ошибка, когда мы сделали нациоцентризм, что в Одессе всё замыкается только на украинской тематике. Были разные точки зрения», – рассуждает свидомый профессор.
Спасибо!
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