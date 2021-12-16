В Одессе хотят объявить украинцами Ришелье, Дерибаса и Ланжерона

16.12.2021  23:29 (Мск), Одесса,
Юрий Коваленко.  
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беспредел, Дзен, Культура, нацизм, Общество, Одесса, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Для успешной украинизации Одессы необходимо объявить украинцами Эммануила Ришелье, Осипа Дерибаса и Александра Ланжерона.

Об этом в ходе круглого стола заявил профессор одесского государственного педагогического университета Виктор Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для успешной украинизации Одессы необходимо объявить украинцами Эммануила Ришелье, Осипа Дерибаса и Александра Ланжерона....

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«Мне кажется, что выкидывать полностью то, что называется одесской изюминкой, невозможно. Действительно, существует миф Одессы, который необходимо использовать в нашу пользу.

И сделать украинцами Дюка де Ришелье, Дерибаса, Ланжерона. Показать, сколько они сделали для Украины, а не выбрасывать их за границу нашей истории», – сказал он.

Савченко подчеркнул, что новая украинская история должна удовлетворять представителей всех национальностей.

«Это была очень большая наша ошибка, когда мы сделали нациоцентризм, что в Одессе всё замыкается только на украинской тематике. Были разные точки зрения», – рассуждает свидомый профессор.

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