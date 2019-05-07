В одесском порту в ведрах из-под краски нашли кокаин из Колумбии

07.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

В морском торговом порту “Южный” в Одесской области обнаружили кокаин, который смешали в ведрах с лакокрасочными материалами, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила Государственная фискальная служба в Facebook.

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“Товаром прикрытия для наркотиков, поступивших в морской торговый порт “Южный” из Колумбии, стали не традиционные бананы или ананасы, а лакокрасочные материалы. Креативные наркодельцы просто смешали в ведрах со строительным материалом кокаин. Ни визуально, ни с помощью экспресс-анализаторов и собак содержание наркотиков в грузе установить невозможно”, – сообщили в ГФС.

В ведомстве отметили, что наркоторговцы рассчитывали “законным” способом ввезти в Украину в адрес одного из отечественных предприятий смешанный с лакокрасочными материалами кокаин, а потом выделить его в нарколаборатории.

Однако, сотрудники отдела по борьбе с незаконным перемещением наркотиков и оружия управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Одесской таможни ГФС определили груз таким, который имеет потенциально высокий риск для возможного перемещения наркотиков. Они инициировали отбор образцов.

“Эксперты Одесского управления по вопросам экспертиз и исследований Департамента налоговой и таможенной экспертизы ГФС в отобранных образцах обнаружили кокаин. В частности, в некоторых 30-килограммовых ведрах содержится до 3 кг этого наркотика. Это дает основания прогнозировать, что данное обнаружение может стать одной из рекордных кокаиновых партий”, – прокомментировали в службе.

Вес задержанного груза составляет почти 19,5 тонны. Общее количество чистого наркотика определят после проведения экспертизы.

По этому факту одесскими таможенниками в управление СБУ в Одесской области направлено уведомление об уголовном правонарушении по признакам статьи 305 УК Украины.