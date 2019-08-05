В Польше задержали 20 россиян с оружием и наркотиками

05.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Перед одним из торгово-развлекательных центров в польском Кракове полиция задержала 20 человек – граждан России, выходцев с Кавказа, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает Польское радио.

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Согласно сообщению, недалеко от торгово-развлекательного центра M1 в Кракове должно было состояться “выяснения отношений с участием банды граждан России, в основном чеченской национальности, с краковскими футбольными хулиганами”, пишет издание. По информации портала Onet, речь идет о псевдоболельщиках клуба “Краковия”.

Как отмечает издание, лица с Кавказа “хотели взять под контроль торговлю на ярмарках в городе, что не понравилось футбольным хулиганам”. О запланированной встрече узнала полиция, которая утром задержала упомянутых лиц на парковке перед ТЦ. У задержанных нашли оружие и другие опасные предметы, а также наркотики.