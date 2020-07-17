В Раде констатировали: Украина погрузилась в социально-экономический коллапс

17.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

За год правления Владимира Зеленского и его команды все основные макроэкономические показатели Украины значительно упали, что привело к экономическому и социальному коллапсу.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Александр Колтунович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотел бы обратить ваше внимание на то, что наша страна погрузилась в экономический и социальный коллапс.

Я вынужден констатировать, что, получив год назад экономику страны с номинальным ростом основных макроэкономических показателей, Украина существенно проваливается практически по всем параметрам. Например, мы имеем существенное падение ВВП на 5,9%.

Причина этого – падение промышленного производства на 8,7%, падение экспорта на 6,5%, и так далее. Последствием этих вещей является невыполнение бюджета на 38 миллиардов гривен по итогам пяти месяцев 2020 года», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что по этой причине сильно падает и уровень жизни украинцев.

«Все эти вещи приводят к падению социальных параметров. Например, мы де-юре и де-факто имеем рост коммунальных платежей. Если у нас импортная цена на газ вроде и снижается, но мы смотрим данные Госстата – в мае 2020 года людям насчитано 8,5 миллиардов гривен, в то время как в мае 2019 года было насчитано 5,6 миллиардов гривен. То есть мы имеем в полтора раза большую платёжку, хотя по логике вещей тарифы должны падать», – резюмировал Колтунович.