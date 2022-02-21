В Раде намерены учредить «день украинского борща»

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Новости Украины

После победы над «агрессором» украинцы в первое воскресение октября будут отмечать день борща и жить нормальной жизнью.

Об этом в ходе Согласительного совета Верховной рады заявил председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики депутат «Слуги народа» Никита Потураев, призывавший сажать на кол и рубить головы восставшим жителям Донбасса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я и мои коллеги из комитета нарочно поставили такие законопроекты, как постановление о «дне украинского борща», как закон, который упрощает выезд для детей с родителями за границу. Потому что мы победим коллеги. Мы победим и будем праздновать «день украинского борща» в первое воскресение октября, и мы будем ездить с детьми за границу, мы будем жить нормальной жизнью», – сказал депутат.

«Мы должны укреплять обороноспособность, но также мы должны показывать нашими законами, что мы обеспечиваем нормальный, мирный порядок в стране», – заявил Потураев.