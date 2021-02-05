В Раде призвали Ляшко пояснить связь Минздрава с гомосексуалистами

05.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Связанное с Минздравом Украины госпредприятие планирует потратить 10 миллионов гривен на «биоповеденческое исследование» среди гомосексуалистов в 2021 году.

Об этом говорилось в ходе часа вопросов правительству в Верховной раде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я вчера не могла дать ответ многим винничанам, потому что все были в шоке. Официально на сайте объявлен тендер государственным предприятием «Центр общественного здоровья Министерства охраны здоровья» в сумме на 10 миллионов гривен. На услуги по организации и проведению биоповееденческого исследования среди мужчин, которые имеют сексуальные отношения с мужчинами в 2021 году.

Скажите, пожалуйста, за какие деньги будут проводиться эти исследования, неужели у нас нет других проблем, неужели на сегодняшний день это так важно?» – спросила депутат «Слуги народа» Ирина Борзова.

«Там нет денег государственного бюджета, это грантовые деньги, которые именно на эти цели были выделены», – ответил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

«Но я дам задание Виктору Ляшко (главный санврач Украины – ред.), именно в его подчинении находится эта организация, чтобы он непосредственно рассказал и дал объявление, что и как относительно этого тендера», – пообещал министр.

Одесский журналист Юрий Ткачёв, разобравшись в вопросе, заверил, что «зрады» на этот раз нет.

«Целью исследования является изучить пути распространения среди этой публики ВИЧ и прочих болячек, к которым они по ряду причин более склонны. Т.е., это нормально, чисто научное, чисто медицинское исследование. Аж прям странно, что без зрады, но вот так», – написал Ткачёв в своём блоге.