В Раде призывают завалить «небратьев» исками в международные суды

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский должен подать иски во все международные суды с обвинением России и всех голосовавших за Путина россиян в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страна, которая является нашим соседом, за последние двадцать лет деградировала до такого уровня, что сегодня не только Путин и его банда несут ответственность за кровь и слёзы украинцев, а каждый россиянин, который голосовал за Путина, за эту Госдуму, за этих сенаторов. И которые не вышли на акцию протеста против войны. Вы нам не братья! Когда вчера все эти чудища – шойги, матвиенки и другие вопрошают «Что мы плохого сделали Украине?» – вы убили украинских детей. Вы убили десятки украинцев, гражданских и военных. Вы ранили десятки тысяч украинцев, вы украли дома у полумиллиона украинцев. Гореть вам в аду!», – верещала она.

Геращенко призвала мировое сообщество ввести масштабные санкции не только против ЛДНР, но и против России.

«Мы обращаемся к президенту Зеленскому с требованием немедленно готовить иски во все международные суды, потому что банда Путина, каждый, кто голосовал за расчленение Украины, должны нести ответственность за нарушение международного права по всем международным законам. И генеральный прокурор Украины должен немедленно начать дела против каждого негодяя, который голосовал за расчленение Украины. И мы должны были давно ввести санкции против каждого, кто нажал кнопку, обращаясь к Путину о расчленении Украины», – резюмировала Геращенко.