20.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Раде вопят, что украинских солдат убивают русские флакончики

Закупая лекарства у России, министерство здравоохранения Украины даже не удосуживается отклеивать этикетки о производителе.

Об этом во время сегодняшнего заседания Верховной Рады заявил экс-министр здравоохранения, народный депутат Олег Мусий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат принёс с собой на трибуну лекарственные пузырьки и медицинский прибор.

«Здесь находятся те медикаменты и диагностические системы, которые закупает минздрав на протяжении последних трёх лет при министре Квиташвили и при и.о. министра Супрун. А вот – документы, которые свидетельствуют, кто в действительности торгует на крови со страной-агрессором!», – заявил Мусий.

Депутат официально обратился к СБУ, СНБО и Генпрокуратуре с требованием немедленно возбудить уголовные дела против Минздрава Украины и Супрун – в частности.

«Существует ООО «Диагностические системы Украины», конечным и единственным владельцем которого являются «Диагностические системы России», и некто товарищ Бурков – руководитель и основатель, уроженец и житель Нижнего Новгорода. Так вот, министерство здоровья через аферу, которую поддержали многие нардепы из большинства, которая называется «Международные закупки», через «Crown Agents» закупает вот такие диагностические системы в РФ.

Они уже до того обнаглели, что на российскую упаковку, которую видно, просто делают наклейку на украинском. Это покупки на крови, эти пули, пани Супрун, потом убивают украинских солдат на фронте. С каждого флакончика они даже не отклеили этикетку! Как это называется, если не диверсия против Украины?», – возмутился Мусий.