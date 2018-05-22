22.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Раде заявили правительству: «Хлопцы, приехали, слезайте»

Украинская власть не предлагает никакого альтернативного подхода к подъёму экономики страны, кроме новых западных кредитов, ради которых Киев идёт на всё.

Об этом сегодня на заседании Верховной Рады заявил депутат Виктор Бондарь, передаёт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последнее время вся страна слушает, в каких тяжёлых условиях рождается антикоррупционный суд Украины, центризбирком, ещё что-то. А рождается тяжело потому, что это сегодня не нужно ни власти, ни депутатам. Это нужно правительству и власти только ради очередного кредита.

Ради кредитов они готовы пойти на всё. МВФ, мировой банк навязывает им свои условия: «продайте землю», «завалите промышленность», «поднимите тарифы». И каждый день мы видим, особенно последние месяцы, подъём тарифов, увеличение проблем промышленности, разваленный в хлам банковский сектор – тоже выполнение требований наших внешних кредиторов. Получить финансирование или кредиты для промышленности сегодня практически невозможно, а если и получит, то под 20-25 процентов годовых», – заявил Бондарь.

«Правительство занимается не проблематикой того, как развивать страну, не стратегическим видением, где и как, за счёт чего заработать, а по сути занимаются тем, что, как наркоманы, ходят за очередным траншем по всему миру с протянутыми руками», – добавил он.

По словам депутата, украинская власть вообще не предлагает альтернативного подхода к подъёму экономики страны, кроме новых кредитов.

«Мы говорим власти: «Хлопцы, приехали, слезайте». Такая ситуация приводит к тому, что вы фактически разваливаете Украину, лишаете украинцев перспектив на будущее. Вы приводите к тому, что сегодня миграция такая, что за границу выезжают миллионы населения, на сто умерших человек рождается 58 детей. Это говорит о том, что Украину постепенно превращают в сырьевой придаток Запада. И всё это благодаря вашей политике. Вы делаете всё ради кредитов, вы не делаете ничего ради Украины.

Мы призываем вернуться к вопросам, которые мы предлагаем. К законопроектам о поддержке промышленности, где есть десятки механизмов того, как дать возможность украинским предприятиям стать на ноги, о поддержке программ энергосбережения, которые дают Украине возможность экономить газ, электроэнергию и прочее.

Берите дешёвые кредиты, но не проедайте их. Направляйте на промышленность, на дороги, на мосты. И это будет действенная программа выхода Украины из кризиса», – подытожил Виктор Бондарь.