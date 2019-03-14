Выборы
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14.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Социология, Украина
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В Раду проходят пять партий

Осколки Партии регионов и бывшего Оппозиционного блока с треском проигрывают парламентскую гонку на грядущих выборах, которые должны состояться осенью этого года.

Такой вывод следует из данных, на пресс-конференции в Киеве оглашенных руководителем центра социальных исследований «София» Александром Левцуном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так называемые представители населения Юго-Востока Украины занимают третье место в партийном рейтинге, но суммарно сильно уступают «оранжевому» лагерю.

«Если бы на момент опроса проходили парламентские выборы, а именно голосование по партийным спискам, то лучшие шансы преодолеть пятипроцентный барьер имели бы партия «Слуга народа», «Батькивщина», Оппозиционная платформа – За жизнь, Блок Петра Порошенко «Солидарность» и партия «Гражданская позиция».

Среди респондентов, которые будут принимать участие в выборах, намерены проголосовать за партию «Слуга народа» 19,2%, за «Батькивщину» 13,9%, за Оппозиционную платформу – За жизнь 10,9%, за партию «Солидарность» – 10,3%, за партию «Гражданская позиция» – 6,8%. Другие партии имеют менее 5% сторонников в каждом отдельном случае», – заявил Левцун.

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