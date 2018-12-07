Просмотров:
В РФ пригрозили: Новые провокации ВМСУ развяжут руки России
В Киеве планируют новые кровавые провокации, чтобы попытаться втянуть Россию в конфликт с НАТО.
Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Заявление Полторака о том, что они намерены продолжить провокацию с использованием своих ВМС – это тревожный симптом”, – сказал эксперт.
По его словам, Украина пытается добиться реального боестолкновения между российскими пограничниками и украинскими ВМС для того, чтобы были трупы, потопленные украинские корабли и, соответственно, международный военно-политический кризис, в котором уже можно было бы обвинить Россию.
Также, по мнению политолога, президент Украины Петр Порошенко стремится втянуть НАТО в военный конфликт с Россией.
«Мы можем ожидать любую провокацию, потому что для Украины важно втянуть НАТО в этот конфликт. Украинский народ уже наелся по горло этой пресловутой «революцией гидности». Чтобы удержать его в узде, нужны реальные меры военного принуждения”, убежден эксперт.
«Но в то же время провокаторы должны понимать: у России будут развязаны руки для абсолютно любых ответных действий в случае, если произойдёт такая военно-морская провокация», – резюмировал Коротченко.
Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал увеличить военное присутствие альянса в Чёрном море.
Эту же просьбу в интервью немецкой газете Bild озвучил и президент страны Петр Порошенко. При этом, в Германии отвергли призывы украинской власти.
Также «ПолитНавигатор» привел заявление меджлисовского пропагандиста Айдера Муждабаева о том, что НАТО должно ввести эскадру своих кораблей в Азовское море через Керченский пролив, а если Россия не даст этого сделать, то заблокировать судоходство по проливу или закрыть для российского флота Босфорский пролив.
Метки: ВМС Украины, Игорь Коротченко, инцидент в Керченском проливе, Степан Полторак
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.