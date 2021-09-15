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15.09.2021 19:29 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Коррупция, Криминал, миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал
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В России ситуация с мигрантами становится угрожающей – эксперты

Мигрантов, нарушивших закон Российской Федерации, необходимо депортировать на несколько десятков лет. Об этом в...

Мигрантов, нарушивших закон Российской Федерации, необходимо депортировать на несколько десятков лет.

Об этом в эфире телеканала «Спас» заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние месяцы произошло больше десяти массовых драк мигрантов, в основном – молодые ребята, приехавшие на работу из стран Средней Азии, которые, к сожалению, нарушают российские законы. Как сказал мэр Москвы: «Таким гостям, мы не рады».

Те, кто не будет соблюдать законы, должны быть депортированы. Мы считаем, что достаточно адекватной мерой будет запрет на въезд в РФ на несколько десятилетий», – сказал Толстой.

Кроме того, в сюжете журналисты «Спаса» отметили, что в связи с пандемией COVID-19 ужесточились правила прибытия в Россию и приток мигрантов замедлился, но по-прежнему остаётся очень высоким.

«По статистике МВД России за первую половину текущего года в Россию прибыло порядка 6,5 миллионов мигрантов, и всего 2,5 из них встали на учёт в связи с трудовой деятельностью», – сообщили в эфире.

В свою очередь, политолог Антон Любич подчеркнул, что в отличие от других стран, в России мигранты за правонарушения наказываются не системно, что приводит к ощущению безнаказанности.

«Я сейчас приехал из ОАЭ, там провёл три месяца. Страна, где 80 процентов населения иностранцы. Я с трудом представляю такую историю там, потому что все трудовые мигранты чётко понимают, что любое отступление от закона будет иметь ровно три последствия: наказание в виде штрафа или тюремного заключения, депортация и пожизненный запрет на въезд.

У нас в лучшем случае начиная с конца: запрет на въезд на пять лет, для наказания зачастую передают человека по месту гражданства для заключения там, а также не системно наказывают за правонарушения, в результате чего создаётся ощущение безнаказанности», – добавил он.

Также настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине иерей Стахий Колотвин отметил, что там, где русские могут самоорганизоваться, не возникает проблем с иммигрантской преступностью.

«Господь сделал людей равными, но в России не все люди равны. В частности, русские люди не могут собираться в русские организации. Там, где есть казачьи традиции – Ростов и Краснодар, там ситуаций с иммигрантскими общежитиями нет.

В центральной России, по сути, люди могут только стихийно выйти на сход. Однако, если этот сход задумает получить юридическое лицо, тогда руководителя юридического лица посадят по русской 282 статье УК РФ», – заключил священнослужитель.

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