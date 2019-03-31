31.03.2019, Киев, Владимир Гладков

На избирательном участке президента Украины Петра Порошенко спросили, за кого он будет голосовать во втором туре – за Юлию Тимошенко или Владимира Зеленского.

Об этом в своём Telegram-канале сообщила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На избирательном участке один из журналистов спросил Порошенко, за кого тот будет голосовать во втором туре – за Тимошенко или за Зеленского. Петр Алексеевич промолчал», – написала она.

Татьяна Монтян объяснила поведение Петра Порошенко тем, что он проголосовал за президента России Владимира Путина.

«В Сеть попал бюллетень Порошенко», – прокомментировала она опубликованную фотографию.

Напомним, накануне экс-командиром полка «Азов» нардеп Андрей Билецкий дал предельно жесткую оценку политике Петра Порошенко и заявил, что у него нет шансов остаться у власти на второй срок.