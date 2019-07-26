В сети появились кадры умирающей «Украины»

26.07.2019, Николаев, Владимир Гладков

Доставшийся «незалежной» после распада СССР недостроенный ракетный крейсер «Адмирал флота Лобов» (после 1993 г. – «Украина») стоит на территории Николаевского судостроительного завода в удручающем состоянии.

Соответствующая видеозапись была опубликована на YouTube-канале «Defense Express Channel», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

На кадрах видно, что корпус крейсера давно покрылся ржавчиной, а от краски остались одни лохмотья.

При этом представитель завода пытается доказать, что это не ржавчина, а всего лишь «проступившая грунтовка», и вообще, корабль находится в «хорошем состоянии».

В служебных помещениях на фоне облупившейся краски все еще сохранилось новое, но уже безнадежно устаревшее оборудование, а в кают-компании все еще висит портрет экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Отметим, что ракетный крейсер «Украина», готовность которого составляла 95%, является одним из четырех кораблей проекта 1164 «Атлант».

Три крейсера данного проекта, достроенные до наступления «самостийности», продолжают нести службу в ВМФ Российской Федерации: крейсер «Москва» является флагманом Черноморского флота, «Варяг» – флагманом Тихоокеанского флота, и «Маршал Устинов» находится на службе Северного флота.

В 2017 году экс-президент Украины Петр Порошенко принял решение о демонтаже всего установленного оборудования и продаже крейсера на металлолом. Однако 21 июля в ходе посещения Николаевского судостроительного завода новый президент Владимир Зеленский заявил о намерении изменить решение по крейсеру.

«Мы распиливать не дадим. Это невозможно», – сказал он.

Ранее глава комитета Верховной Рады по обороне Иван Винник признался, что у государства победившего Евромайдана нет возможности достроить и ввести в строй ракетный крейсер «Украина», долгие годы стоящий у причала судостроительного завода в Николаеве.