В Штатах зазвучал тревожный месседж для Украины

Заявление кандидата в президенты США и нынешнего вице-президента Штатов Камалы Харрис о том, что она не собирается продолжать политику своего действующего шефа Джо Байдена, – плохой знак для Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Месседж о том, что Камала Харрис не собирается продолжать политику Байдена является в какой-то степени достаточно грустным сигналом для нас. Потому что, если Камала Харрис станет президентом, а у нас многие на это надеются, потому что Трамп якобы пророссийский, он сдаст Украину сразу Путину, а Камала Харрис, она – кремень, она как Байден в юбке, она продолжит поддержку Украины, поддержит Украину против российской агрессии», – сказал эксперт.

«Но не будет продолжать – это что? Это значит, что если Байден сейчас даст какие-то обязательства Украине по поддержке плана победы президента Зеленского, то не факт, что Камала Харрис, если она станет президентом, будет готова выполнять эти обязательства. Во-вторых, возникают вопросы, а в чем же она будет отличаться от Байдена, может быть, она будет готова на какие-то компромиссы с Россией, о которых мы не знаем, и нас будут принуждать к договоренностям, несмотря на то, что Камала Харрис станет президентом, а не Трамп – страшный и ужасный, пророссийский. Вот и вопрос», – заявил Корнейчук.