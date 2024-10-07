В Симферополе убит участник СВО

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Георгий Чёрный, участник Русской весны, так и не смог подержать в руках государственную награду (в начале сентября указом президента РФ Георгий был награжден медалью «За храбрость» II степени, а также медалью от главы Крыма С.В. Аксёнова). Медали передали его родственникам в тот момент, когда Георгий уже умер. Неделю врачи боролись за его жизнь, но так и не смогли спасти.

Травмы, которые оказались не совместимы с жизнью, Георгий получил не на фронте, а в Гагаринском парке Симферополя около скульптуры «Три грации», где его избили неизвестные.

К сожалению, по приезду скорой помощи он уже не мог объяснить, что с ним произошло, но находился ещё в сознании с переломом теменной кости и параорбитальной гематомой, что зафиксировал врач скорой помощи. Но за него сказали те самые четыре «героя» в присутствии патруля ППС, что он упал сам.

Георгий отправился в реанимацию, ППС в связи с имеющимися данными никого не задержали. Спустя неделю после госпитализации потерпевший умер, не приходя в сознание, не смог рассказать, что с ним на самом деле произошло.

В причинах смерти (выписки из морга), конечно, та самая гематома на глазу, полученная от удара, не указана. Сейчас продолжается длительная экспертиза, которая может занять 30 дней. Но именно факт наличия этой самой гематомы, задокументированный врачом скорой помощи и принимающими врачами в 6-й городской больницы Симферополя, является основанием для немедленного поиска лиц причастных к убийству.

Как должен упасть человек с высоты собственного роста, чтобы сломать теменную кость и получить гематому на глазу одновременно?

Инцидент произошел 23-го сентября в 20:00, Георгия не стало 1-го октября. С тех пор прошла неделя. Очевидцы, отзовитесь – это очень поможет следствию.

Немного истории

Ещё в 2013 году Георгий Чёрный организовал и был на пару с погибшим на Донбассе Сергеем Коренченковым (в машине с ним погиб корреспондент ВГТРК Андрей Стенин) лидером коллектива патриотически настроенных граждан, которые одни из первых вели активную деятельность в противовес иностранному вмешательству на Украине и в Крыму.

Молодые люди проводили митинги против украинских СМИ-иноагентов, организовывали различные информационные акции в поддержку вступления Украины в Таможенный союз. Они старались уберечь Крым от «оранжевой чумы». Костяк коллектива – это достойные люди, которые в подавляющем большинстве после воссоединения Крыма с Россией отправились в зону боевых действий на Донбасс и были удостоены наград. В живых остались немногие, теперь не стало и Георгия.

Родственники, соратники, друзья и общественность требуют скорого, непредвзятого и справедливого расследования дела и задержания всех причастных к этому убийству.

Похороны Георгия проходят 07 октября в Симферополе.

Для связи и комментариев друг Георгия – Александр + 7 978 213 21 29 (WhatsApp, Telegram).