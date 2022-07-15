В следующем году у России будут собственные самолеты, своих автомобилей придется подождать

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В следующем году Россия сертифицирует сразу несколько отечественных самолетов.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил утвержденный вице-премьером министр минпромполитики Денис Мантуров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По авиапарку уже приняты решения по поэтапному переходу на отечественные региональные ближние и среднемагистральные самолеты. В конце следующего года сертификат получит «Суперджет» с отечественным двигателем ПД-8 и ИЛ-114-300 с двигателем ТВ7-117. С таким же двигателем в 2024 году будет сертифицирован самолет «Ладога», тогда же крайний срок по сертификации самолета «Байкал» и МС-21», сказал Мантуров.

До 2030 года планируется выпуск более тысячи самолетов и расширение мощностей для их производства.

«В автопроме вместо уходящих мировых производителей мы предложим локализовываться крупным игрокам из дружественных стран в партнерстве с российскими компаниями. Учитывая проблемы с отдельными комплектующими, будем пока производить упрощенные версии до начала выпуска свои собственных узлов. Создание отечественной компонентной базы поддержим через специальную программу», – отметил министр.

При этом он признал, что объем продаж и производства авто в РФ снизится на 50% по итогам этого года.