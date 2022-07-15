В следующем году у России будут собственные самолеты, своих автомобилей придется подождать

15.07.2022  19:30 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 376
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Экономика


В следующем году Россия сертифицирует сразу несколько отечественных самолетов.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил утвержденный вице-премьером министр минпромполитики Денис Мантуров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В следующем году Россия сертифицирует сразу несколько отечественных самолетов. Об этом сегодня в Госдуме...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«По авиапарку уже приняты решения по поэтапному переходу на отечественные региональные ближние и среднемагистральные самолеты. В конце следующего года сертификат получит «Суперджет» с отечественным двигателем ПД-8 и ИЛ-114-300 с двигателем ТВ7-117. С таким же двигателем в 2024 году будет сертифицирован самолет «Ладога», тогда же крайний срок по сертификации самолета «Байкал» и МС-21», сказал Мантуров.

До 2030 года планируется выпуск более тысячи самолетов и расширение мощностей для их производства.

«В автопроме вместо уходящих мировых производителей мы предложим локализовываться крупным игрокам из дружественных стран в партнерстве с российскими компаниями. Учитывая проблемы с отдельными комплектующими, будем пока производить упрощенные версии до начала выпуска свои собственных узлов. Создание отечественной компонентной базы поддержим через специальную программу», – отметил министр.

При этом он признал, что объем продаж и производства авто в РФ снизится на 50% по итогам этого года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть