В Совете Федерации предлагают провести референдум после освобождения Запорожья

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Новости Украины

На референдуме о присоединении Запорожской области к России может принять участие все население региона, который к тому времени должен быть уже освобожден.

Об этом в эфире «Радио Спутник» заявил первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации РФ Владимир Джабаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Джабарова, проводить референдум лишь на освобожденной части Запорожской области нецелесообразно.

«Глава администрации Запорожской области заявил, что будет проведен референдум. Я думаю, что если граждане и жители этой области заинтересованы в проведении референдума, мешать им никто не может и не посмеет, потому что это личное право каждого жителя области. Но есть одна деталь. Я все-таки думаю, что референдум надо проводить, когда вся территория Запорожской области будет освобождена от нацистов, чтобы все жители этой области имели возможность высказать свое мнение по тем вопросам, которые будут поставлены на референдуме, чтобы завтра украинские власти или другие любители бороться с Россией, не сказали, что это было некомпетентное решение, потому что не все жители имели возможность высказаться на этом референдуме.

«Поэтому, на мой взгляд, все-таки, хорошо бы довести освобождение области до конца. Я думаю, что это будет достаточно скоро, и тогда референдум имеют полное право проводить жители областей», – заявил Джабаров.