В спецподразделении СБУ признали, что мобилизация – это билет в один конец

Украинцам следует готовится к тому, что война с Россией продлится не менее десяти лет

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский, который воюет сейчас в составе спецподразделения СБУ «Альфа», отвечая на вопрос, на каком сейчас для Киева этапе война.

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«На самом сложном, я бы сказал. Потому что сейчас у всех украинцев улетучивается эйфория, каждый перестает думать о том, что в Украине война. Каждый начинает думать о том, что нужно жить, нужно себя развивать. А здесь идет война не за какие-то территории, что они там условно отрежут нас от Днепра, возьмут Харьков и на этом все закончится – нет. Они ведут войну на уничтожение Украины как народа как нации. Если мы все не будем смотреть на эту проблему сквозь такую призму и не готовиться на долгую войну – мы ее проигрываем. Это объективно», – сказал Стаховский в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда».

Он добавил, что ему сложно прогнозировать, сколько еще продлится война.

«Но нравственно нам становится сложнее. Потому что военным, которые полтора или два года не менялись и видят перед собой картину, что домой они вернутся либо ранеными, либо погибшими, энтузиазма это не прибавляет», – отметил бывший теннисист.

По его словам, сейчас очень важно найти правильные и мотивационные слова для украинцев, чтобы они активнее мобилизовались и шли служить.

«Людям следует понимать, на что они подписываются. Потому что сейчас, если ты подписываешься, ты понимаешь, что едешь в один конец. И ты там воюешь, пока тебя не убьют. И это фиговая история. Так оно не должно быть. Люди и государство должны понимать, что войну мы должны планировать на 10 лет. Если она закончится через год – классно, через полгода – офигенно. Но мы должны быть готовы, что она будет длинной», – отметил «альфовец».

Он говорит, что морально самое тяжелое для него «равнодушие определенной ветви населения нашей страны, которой пофиг на то, что идет война и пофиг на то, что гибнут люди».

По его мнению, победа над Россией означает прекращение ее существования в нынешних границах.

«Потому что пока она существует и будет существовать в таких масштабах как сейчас, она всегда будет врагом, и мы всегда будем жить в условиях, что они могут напасть снова. То есть для меня наша победа – это Россия распадается на Московию, какой-то регион размером с Украину. А дальше там Кавказ, Закавказье, Сибирь они распадаются на отдельные государства. Это для меня будет победа Украины. Случится ли она при моей жизни – не знаю. Но она точно когда-нибудь произойдет», – надеется Стаховский.