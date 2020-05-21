21.05.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, США, Украина
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В США поставлена задача: Украина должна быть врагом России


Посольство Соединенных Штатов в Киеве превратилось в своего рода генерал-губернаторство по управлению Украиной.

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

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По его словам, нынешний президент Украины Владимир Зеленский не марионетка олигарха Игоря Коломойского, а скорее всего – «человек, абсолютно послушный западной линии».

«Вот в Америке сидит малозаметный клерк где-то в Совете нацбезопасности и обороны. Их лидеры не вникают в детали украинских дел, им не до того. Они клерку ставят задачи: Украина должна быть врагом России. Кто во главе – значения не имеет. И под такую задачу начинают работать Госдеп, Казначейство и другие органы США. И что там вслух говорит при этом Трамп по отношению Украины – большого значения не имеет», – отметил экс-премьер.

«Посольство США в Киеве превратилось в генерал-губернаторство. От них исходят указания украинским чиновникам. Они пишут, чтобы не привлекали к ответственности убийцу Стерненко — и его не привлекают», – подчеркнул Азаров.

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