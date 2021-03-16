В тюрьме выяснилось, что Навальный читал не только «Гарри Поттера»
Блогер-уголовник Алексей Навальный перемещен из СИЗО в колонию во Владимирской области. По этому поводу либеральные СМИ устроили форменный скандал, уверяя, что оппозиционер пропал.
Однако сегодня в «интсаграме» Навального был размещен новый пост, текст которого передали адвокаты.
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«Три вещи не перестают меня удивлять. Звездное небо над нами, категорический императив внутри нас и изумительное ощущение, когда проводишь ладонью по своей свежевыбритой голове», – написал Навальный, переиначив предсмертные слова немецкого философа Иммануила Канта.
Ранее блогер цитировал исключительно мультсериалы, комиксы и «Гарри Поттера», видимо ориентируясь на вкусы своей аудитории.
Свою колонию Навальный называет «настоящим концлагерем», очевидно потому, что заключенным запрещают ругаться матом.
«Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным поза осужденных, стоящим навытяжку и боящимся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 «Покров», совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо.
Я так себе и называю свой новый дом – «наш дружелюбный концлагерь».
Режим, устав, распорядок дня. Буквальное выполнение бесконечных правил. Мат и жаргонные слова запрещены. И этот запрет строго соблюдается. Представляете тюрьму, где не ругаются? Страшное дело», – написал Навальный.
Он сравнивает режим колонии с сюжетом романа Оруэлла «1984», но не поясняет, почему у него возникли такие ассоциации.
Единственная «жестокость», которую описывает Навальный, это то, что его якобы каждый час ночью снимают на видеокамеру как склонного к побегу.
Спасибо!
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