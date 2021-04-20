В украинской армии продолжаются самоподрывы и массовые дезертирства

20.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В Донбассе украинский боевик подорвал себя и товарища во время снаряжения БПЛА гранатой.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очередные небоевые потери зафиксированы нами в недавно прибывшей на Мариупольское направление 128 горно-штурмовой бригаде. Солдат Шартава со своим сослуживцем по приказу командира батальона осуществляли подготовку беспилотника типа «Фантом» к полету над линией боевого соприкосновения с целью получения разведданных о позициях НМ ДНР.

Для проведения провокации на обнаруженных объектах, им была поставлена задача снарядить беспилотник устройством сброса с гранатой ВОГ-17. Итогом неумелых действий боевиков стала детонация гранаты. В результате её разрыва Шартава скончался на месте, а его подельник в тяжелом состоянии доставлен в военный госпиталь города Мариуполь», – говорится в сообщении.

Также в пресс-служба Управления Народной милиции ДНР отметили, что в одном из батальонов ВСУ выявлено незаконное отсутствие двенадцати военнослужащих.

«В подразделениях ОТГ «Восток» продолжается комплексная проверка учета и наличия личного состава. Так, в ходе проверки 16 батальона 58 бригады, выявлено незаконное отсутствие двенадцати боевиков.

В ходе предварительного разбирательства установлено, что девять боевиков за определенное вознаграждение решением командира батальона находятся в неофициальном отпуске, хотя по учетным документам числятся как выполняющие задачи на переднем крае обороны. Еще трое боевиков – с 5 апреля самовольно покинули занимаемые позиции, поиски ведутся силами батальона, доклад в вышестоящий штаб командиром подразделения не осуществлялся», – добавили в пресс-службе.