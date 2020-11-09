09.11.2020, Николаев, Игорь Шаповалов
 
беспредел, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

В украинскую полицию понабрали озлобленных садистов


Молодой сотрудник ППС Николаевской области Артём Мезенцев, считающий свою академию «е**ной бурсой», которую закончил только при помощи знакомств, любит избивать задержанных.

В этом он признался на своей странице в соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Наконец-то я закончил эту бурсу е**ную. Спасибо всем, кто был рядом и помогал мне всё то время, что я был в этой академии, а именно двум людям (они поймут, что речь о них). Спасибо вам, без вас бы я не дошёл до конца», – написал он.

Также молодой полицейский рассказал, как ему нравится новая работа, на которой он может безнаказанно избивать людей.

«Сегодня было два полноценных задержания. Первое: пьяный долба*б приставал к своей жене, в итоге скрутили один раз, второй раз лицом в бетон.

Второе: ситуация та же самая, но челик другой. В итоге подсечка, я делаю болевой на ногу, наручники на руки, и тупо начинаем его ногами месить. Подошёл левый тип, спрашивает, на х*й мы это делаем, но его вовремя увели, иначе бы и его загасили. А так закинули второго дурака-АТОшника в Приус и повезли дальше. Мне понравилось», – рассказал Мезенцев.


Увлечения молодого правоохранителя быстро разлетелись по соцсетям. Так, на странице в Facebook «Police Control Ukraine» настолько поразились откровениям ППСника, что опубликовали его личную информацию.

«Знакомьтесь, это полицейский Патрульная полиция Николаевской области Мєзєнцев Артем Алексеевич.

Он считает свою академию «е**ной» и явно любит «месить ногами» задержанных. Все это он спокойненько выставляет на своей странице в Instagram», – возмутились в соцсети.

В свою очередь, украинская пропагандистка и телеведущая Алеся Бацман пожаловалась, что красиво начинающаяся полицейская реформа на Украине закончилась весьма печально.

«У нас всё начиналось очень хорошо – пока ты едешь, тебе встречаются 5-10 патрульных машин. Красивые, новые. В этих патрульных машинах сидели реально красивые люди, молодые, в красивой форме, с улыбками.

И я чувствовала себя в безопасности на этих дорогах. Но всё это как-то очень быстро закончилось – машины побились, людей стало меньше, патрульные уже не такие приветливые.

Я знаю, что за 8-10 тысяч гривен не хотят идти работать на реально очень опасную и часто неблагодарную работу, когда тебя мало кто благодарит, а наоборот. И я вижу, как оно задумывалось, и как оно сейчас», – переживает Бацман.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть