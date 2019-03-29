В ВСУ начались аресты нелояльных к Порошенко командиров

29.03.2019, Луганск, Александр Гусар

СБУ начала судебное преследование командиров ВСУ, высказывающих критические замечания в отношении действующей власти и отказывающихся принуждать своих подчинённых голосовать за действующего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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В частности, он озвучил полученную на текущей неделе информацию об активизации сотрудников СБУ в частях и подразделениях ВСУ.

«Сотрудниками службы контрразведки ведется интенсивная работа по выявлению неблагонадежных командиров в подразделениях, которые открыто негативно высказываются в отношении действующей власти», – сообщил Марочко.

Подполковник рассказал, что с начала месяца уже арестованы три офицера штаба 10-й горно-штурмовой бригады и один из командиров подразделений 54-й механизированной бригады ВСУ.

«Во всех случаях задержанным предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с хищениями вооружения и комплектующих к военной технике. Однако реальной причиной преследования военнослужащих стали их взгляды на ситуацию с выборами и отказ принуждать своих подчиненных голосовать за нынешнего президента», – добавил он.