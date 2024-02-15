В ВСУ признали, что сбивать «Герани» им не так-то и просто

Беспилотники «Герань», – аналог иранских «Шахедов», которые применяет Россия по Украине, – довольно сложная цель для украинской ПВО.

Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Игната, Россия наращивает производство таких беспилотников, которые наносят немало урона Украине.

«Наращивание самих БПЛА – мы видим, в новогоднюю ночь 90 «Шахедов» полетели по территории нашего государства. «Шахеды», которые они уже производят на своей территории, – это не менее опасное оружие, не глядя на то, что взрывчатки там в десять раз меньше по весу.

Боевая часть – 450 килограммов у ракеты, а у «Шахеда» до 40 приблизительно, но мы видим последствия, когда «Шахед» попадает, летит, к сожалению, точно, подавить его РЭБом не так просто – имеет он 4 канала GPS, потому нужно понимать, что даже если все будет подавлено РЭБом, «Шахед» в любом случае по инерции будет лететь дальше, потому его нужно или как-то садить, либо он уже сам упадет в поле, или уничтожить именно огневыми средствами.

Потому противник будет наращивать производство БПЛА. Это и дешевле, и быстрее. И ракеты тоже, к сожалению, продолжает делать, несмотря на санкции», – жаловался Игнат.