В ВСУ «затравили» офицера, отказавшегося грабить своих солдат

20.05.2019, Донецк, Александр Гусар

Комбриг 93-й бригады Брыжинский начал травлю подполковника, саботировавшего его приказ о денежных поборах с военнослужащих.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Данил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его информации, украинское военно-политическое руководство по-прежнему наплевательски относится к своим Вооруженным силам. Разведка ДНР неоднократно отмечала факты низкого уровня материально-технического обеспечения подразделений, находящихся в зоне «ООС».

«По информации от нашего источника, стало известно, что командир 93-й механизированной бригады Брыжинский осуществляет поборы денежных средств с подчиненных на личные нужды, якобы под предлогом восстановления неисправного вооружения и военной техники. В связи с этим личный состав подразделений бригады выражает свое недовольство действиям комбрига. Так, командир 2-го артиллерийского дивизиона подполковник Чайгутский выразил протест по поводу сбора денег и саботировал данное мероприятие», – рассказал Даниил Безсонов.

Он также добавил, что Брыжинский, пользуясь служебным положением и связями в вышестоящем штабе, начал «травлю» данного военнослужащего. Не исключено, что подполковник будет уволен или обвинен в значительной недостаче.