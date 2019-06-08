08.06.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Закарпатье, Общество, Политика, Социология, Украина, Федерализация
Просмотров:

В Закарпатье стремительно тает число сторонников унитарной Украины

На сегодняшний день среди жителей Закарпатской областей насчитывается лишь 26% стойких приверженцев унитарной централизованной Украины.

Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели», ссылаясь на проведенное по его заказу Киевским международным институтом социологии (КМИС) социсследование.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В декабре 2014-го именно закарпатцы выглядели наибольшими государственниками. 91,5% видели будущее своего края в составе унитарной централизованной Украины (для сравнения среди галичан таковых было немногим более половины, среди буковинцев — чуть больше 2/3). Пять лет спустя именно среди жителей этой области оказалось наименьшее количество стойких унитарщиков — всего 26%. Их число за эти годы сократилось более чем в три с половиной раза», – отмечается в публикации.

При этом авторы обращают внимание, что среди закарпатцев надежд на Киев «отчетливо меньше, чем в иных регионах Западной Украины».

«Именно закарпатцы лидируют в списке тех, кто видит свою область субъектом федерации в составе возможной федеративной Украины (8%, более чем двукратный прирост менее чем за пять лет). Более того — 4% ратуют за присоединение к Венгрии (цифра не угрожающая, но в сравнении с декабрем 2014-го она увеличилась в 13 раз)», – подчеркивает еженедельник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть