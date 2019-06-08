В Закарпатье стремительно тает число сторонников унитарной Украины

08.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

На сегодняшний день среди жителей Закарпатской областей насчитывается лишь 26% стойких приверженцев унитарной централизованной Украины.

Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели», ссылаясь на проведенное по его заказу Киевским международным институтом социологии (КМИС) социсследование.

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«В декабре 2014-го именно закарпатцы выглядели наибольшими государственниками. 91,5% видели будущее своего края в составе унитарной централизованной Украины (для сравнения среди галичан таковых было немногим более половины, среди буковинцев — чуть больше 2/3). Пять лет спустя именно среди жителей этой области оказалось наименьшее количество стойких унитарщиков — всего 26%. Их число за эти годы сократилось более чем в три с половиной раза», – отмечается в публикации.

При этом авторы обращают внимание, что среди закарпатцев надежд на Киев «отчетливо меньше, чем в иных регионах Западной Украины».

«Именно закарпатцы лидируют в списке тех, кто видит свою область субъектом федерации в составе возможной федеративной Украины (8%, более чем двукратный прирост менее чем за пять лет). Более того — 4% ратуют за присоединение к Венгрии (цифра не угрожающая, но в сравнении с декабрем 2014-го она увеличилась в 13 раз)», – подчеркивает еженедельник.