Варфоломей жалуется, что ПЦУ остается непризнанной

15.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Независимость Украины не играла никакой роли в предоставлении стране так называемой церковной автокефалии от Константинополя.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил Константинопольский патриарх Варфоломей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Священник подчеркнул, что создание непризнанной в православном мире «ПЦУ» стало следствием многолетних просьб украинских верующих и власти, а также «давления Москвы».

«Большая часть, то есть большинство населения уже давно обращалась к нам с просьбой о независимости от московской церковной администрации. Эта просьба о независимости – вопрос последних годов, он существовал на протяжении предыдущих столетий…

Дело дошло до того, что наши братья в Украине постоянно жаловались на то, что ими руководит церковь, которая также хочет навязать вместе с другими вещами и внецерковные факторы. С тем же самым вопросом неоднократно обращалось и государственное политическое руководство нации.

И потому после многих годов размышлений, молитв, усилий, диалога, настойчивости и терпения, мы признали этот народ достойным предоставления им статуса автокефалии. Повторяю, это произошло не потому что Украина является независимым государством, а потому, что большая часть народа была вод внешним давлением», – заявил Варфоломей.

Константинопольский патриарх также утверждает, что скоро автокефалию ПЦУ признает Элладская православная церковь.

«В последние несколько месяцев мы наблюдаем за ситуацией, которая происходит в Украине. Возможно, решение о признании ПЦУ было бы фактом, если бы не было политического давления из разных стран на наших сестер – поместных православных церквей. Мы надеемся, что в ближайшее время это будет уже позади. Мы молимся и надеемся, что все поместные православные церкви рано или поздно признают независимость Православной церкви Украины. Но первой церковью, которая признает, будет братская сестра-церковь Элладская православная церковь», – надеется Варфоломей.

Напомним, ранее так называемый «киевский патриарх» Филарет объявил о выходе возглавляемой им структуры из «ПЦУ» и раскритиковал предоставленный недавно томос об автокефалии.

«ПолитНавигатор» также сообщал, что созданная на Украине из раскольников под патронатом Константинопольского патриархата новая «церковь» так и не признана мировым православием.