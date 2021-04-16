Вашингтон просчитался: Москва не отступит, сближение с Китаем ускорится
Администрация США ошибается – новые антироссийские санкции, указ о которых подписал президент Джо Байден, не изменят внешнюю политику Москвы.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» заявил старший научный сотрудник американской исследовательской корпорации RAND Сэмюэль Чарап.
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«Администрация считает, что Россия перешла «красные линии» и нанесла серьезный ущерб интересам США. По-видимому, в Вашингтоне пришли к единому мнению, что единственный способ изменить поведение России — заставить ее заплатить по счетам. Поскольку предыдущие санкции не привели к такому результату, то было решено, что нужны еще более жесткие меры», – говорит эксперт.
По его словам, власти США уверены, что Россия по-прежнему будет готова сотрудничать с ними сферах, где интересы двух стран совпадают, но политолог ставит под сомнение эту уверенность.
«Не исключено, что Россия на сей раз откажется от сотрудничества по подобным вопросам. В любом случае санкции, на мой взгляд, вряд ли достигнут заявленных целей. Принудительные меры, такие как санкции в отрыве от переговоров, являются карательными. И я ожидаю, что Россия ответит тем же», — подчеркнул Чарап.
Соглашается с таким мнением и программный директор Российского совета по международным делам.
«В сухом остатке можно говорить о новом этапе ухудшения отношений России и США. Возможности их локального перезапуска в связи со сменой администрации исчерпаны. Среди прочего это приведет к тому, что сближение России и Китая ускорится, российская позиция по Сирии, иранской сделке и иным вопросам станет более жесткой — Вашингтону будет сложно рассчитывать даже на минимальную поддержку — и Москва лишь озлобится, еще жестче зафиксировав текущий курс», – резюмировал Тимофеев.
Напомним, что на днях президент США ДЖО Байден позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и предложил встретиться на территории третьей страны, чтобы обсудить проблемные вопросы в отношениях двух стран.
После этого Вашингтон отменил запланированный заход в Черное море двух эсминцев с крылатыми ракетами на борту.
Но вскоре Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
При этом он практически сразу выступил с примирительной речью, которой остались недовольны украинские националисты.
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