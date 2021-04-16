Вашингтон просчитался: Москва не отступит, сближение с Китаем ускорится

16.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Администрация США ошибается – новые антироссийские санкции, указ о которых подписал президент Джо Байден, не изменят внешнюю политику Москвы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» заявил старший научный сотрудник американской исследовательской корпорации RAND Сэмюэль Чарап.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Администрация считает, что Россия перешла «красные линии» и нанесла серьезный ущерб интересам США. По-видимому, в Вашингтоне пришли к единому мнению, что единственный способ изменить поведение России — заставить ее заплатить по счетам. Поскольку предыдущие санкции не привели к такому результату, то было решено, что нужны еще более жесткие меры», – говорит эксперт.

По его словам, власти США уверены, что Россия по-прежнему будет готова сотрудничать с ними сферах, где интересы двух стран совпадают, но политолог ставит под сомнение эту уверенность.

«Не исключено, что Россия на сей раз откажется от сотрудничества по подобным вопросам. В любом случае санкции, на мой взгляд, вряд ли достигнут заявленных целей. Принудительные меры, такие как санкции в отрыве от переговоров, являются карательными. И я ожидаю, что Россия ответит тем же», — подчеркнул Чарап.

Соглашается с таким мнением и программный директор Российского совета по международным делам.

«В сухом остатке можно говорить о новом этапе ухудшения отношений России и США. Возможности их локального перезапуска в связи со сменой администрации исчерпаны. Среди прочего это приведет к тому, что сближение России и Китая ускорится, российская позиция по Сирии, иранской сделке и иным вопросам станет более жесткой — Вашингтону будет сложно рассчитывать даже на минимальную поддержку — и Москва лишь озлобится, еще жестче зафиксировав текущий курс», – резюмировал Тимофеев.

Напомним, что на днях президент США ДЖО Байден позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и предложил встретиться на территории третьей страны, чтобы обсудить проблемные вопросы в отношениях двух стран.

После этого Вашингтон отменил запланированный заход в Черное море двух эсминцев с крылатыми ракетами на борту.

Но вскоре Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.

При этом он практически сразу выступил с примирительной речью, которой остались недовольны украинские националисты.