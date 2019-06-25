25.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Украина, Финансы
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Великое будущее Украины оценили в 1000 гривен

Национальный банк Украины анонсировал введение новой банкноты номиналом в 1 тысячу гривен, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован на своей странице в Facebook.

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Банкнота нового наивысшего номинала будет введена в оборот с 25 октября 2019 года. На лицевой стороне купюры изображен академик Владимир Вернадский и его цитата: “Я верю в великое будущее Украины”.

До этого наивысшим номиналом считалась банкнота 500 гривен.

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