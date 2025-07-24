Венгерский министр успокоил гомосексуалиста с CNN

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Телеведущий CNN гомосексуалист Ричард Квест обеспокоен тем, что новые законы Венгрии не позволят ему с партнером тискаться на улицах Будапешта.

Об этом он спросил министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гей-парад и все, что вокруг него происходит, показали, что любовь в Венгрии абсолютно свободна», – сказал Сийярто.

Квест принялся гомерически хохотать.

«Живите и любите, как хотите. Но мы просим об одном, Ричард. Не ведите себя вызывающе неприлично и неподобающе на улице. Это единственное, чего мы ожидаем от людей. Если у вас есть фото в гей-парадов в европейских городах, вы понимаете, о чем я. На улицах гуляют дети, дети смотрят телевизор, поэтому вести себя неподобающим образом на улицах недопустимо. А вы, Ричард, можете любить, кого хотите и жить, с кем хотите. Государство в это не вмешивается», – сказал Сийярто.

В итоге Квест пообещал приехать с любовником и пригласить министра в ресторан.